That's amore! Ecco il primo bacio di Giulia De Lellis e Andrea Iannone (FOTO)

Adesso è ufficiale: è scoppiata la passione tra Giulia De Lellis ed Andrea Iannone. A confermarlo il primo bacio immortalato dai paparazzi del settimanale 'Chi', nel numero in edicola da mercoledì 26 giugno. La coppia a sorpresa, che si frequenta da un mese, è stata fotografata dal settimanale diretto da Alfonso Signorini prima in centro a Milano, dove l'influencer e il pilota MotoGp si baciano appassionatamente, e poi in Sardegna, dove sono apparsi inseparabili.

Già una settimana fa la De Lellis era stata vista ai box di Iannone al Gran Premio di Barcellona. Lei è stata fidanzata con il cantante Irama e l'ex tronista di 'Uomini e Donne' Andrea Damante, lui è diventato famoso alla cronaca rosa perché legato per due anni alla showgirl argentina Belen Rodriguez.

E pensare che, proprio a un anno e mezzo fa, risale una foto della De Lellis a cena con Belen dopo il “GfVip 2”, che aveva visto l'influencer nella Casa con Jeremias Rodriguez, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. Oggi però le carte in tavola si sono mischiate... E sarebbe stato proprio Iannone a chiedere, per primo, il numero di telefono della 23enne romana, da cui oggi è inseparabile.