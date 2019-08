Addio Eros Ramazzotti, ecco il primo bacio pubblico tra Marica Pellegrinelli e Charley Vezza

Il settimanale Chi pubblica in esclusiva, nel numero in edicola da mercoledì 28 agosto, le prime immagini della vacanza d'amore che Marica Pellegrinelli ha trascorso a Ibiza con l'imprenditore Charley Vezza. A due mesi dal comunicato ufficiale nel quale la modella ed Eros Ramazzotti hanno ufficializzato la loro separazione, Marica ha deciso di vivere alla luce del sole la relazione con il giovane imprenditore del settore design per il quale ha perso la testa.

Il primo bacio di Marica Pellegrinelli e Charley Vezza

I due, in vacanza a Ibiza si sono lasciati andare a baci ed effusioni in spiaggia prima di ripartire alla volta di Ginevra. Charley è figlio di Sandra Vezza, imprenditrice e collezionista d'arte di origine cuneese, titolare di una azienda che si occupa di gelatine industriali oltre che di uno dei marchi storici del design industriale, la Gufram, di cui si occupa proprio Charley, uno dei rampolli più noti e in vista della Milano bene.

La love story tra Marica Pellegrinelli e Charley Vezza

I rumors su una relazione tra i due si rincorrevano da settimane, sin dai giorni successivi della rottura di lei con Eros, arrivata dopo dieci anni d'amore e due figli: Raffaella Maria e Gabrio Tullio. In un primo momento, però, la modella ha preferito mantenere il riserbo assoluto sulla frequentazione. "Marica Pellegrinelli frequenta Charley Vezza - aveva rivelato Massimo Boldi, amico stretto di Sandra Vezza, al settimanale Di Più -, ma mantengono un profilo basso perché si è appena separata". Non solo. Il comico milanese aveva anche rivelato delle perplessità di Sandra, vera e propria regina dei salotti, rispetto alla liaison: "Sua mamma Sandra è una mia grande amica ed è spiazzata dal comportamento del figlio. Non si sbilancia troppo però mi ha confidato di essere sorpresa, anche se non vuole mettere bocca nelle faccende sentimentali del suo Charley. Capisco il senso di sorpresa di sua mamma Sandra: vederlo ora vicino a una donna molto nota come Marica potrebbe attirargli addosso un clamore e un senso di responsabilità che non è facile gestire". Ma ormai la relazione è pubblica, e non resta che vedre come se la caverà Charley, con i riflettori puntati addosso.