Proposta di matrimonio a ‘All Together Now’: Vittorio Grigolo in ginocchio davanti alla fidanzata

(Vittorio Grigolo, la proposta di matrimonio alla fidanzata Stefania Seimur nella puntata finale di 'All Together Now')

Oltre al consueto spettacolo musicale che ha portato alla proclamazione della vincitrice Sonia Mosca, la puntata finale della seconda edizione di ‘All Together Now’ ha riservato al pubblico anche l’emozione di assistere alla romantica proposta di matrimonio di Vittorio Grigolo per la fidanzata Stefania Seimur.

Dopo essersi esibita sul palco durante l’esibizione canora del tenore, la ballerina è stata sorpresa dal tenore, ex coach di ‘Amici’ e suo compagno da circa un anno, anche grazie all’intervento di Michelle Hunziker: “Prima in camerino mi hai detto una cosa importante che non ho capito bene. Se vuoi dirla, fai pure”, ha affermato la conduttrice. Ed è stato allora che il tenore, rivolgendosi emozionatissimo alla fidanzata portata al centro del palco, ha affermato: “Io non sono perfetto, sono pieno di difetti ma quando avevo sete, tu mi hai dissetato. Ho cercato un sorriso e mi hai aperto il tuo cuore, ho voluto una casa e tu mi hai dato amore. Quindi oggi sono qui di fronte a tutte le persone che amo per chiederti se vuoi sposarmi”. In lacrime Stefania Seimur ha accettato la proposta tra gli applausi dei presenti che hanno fatto da sfondo al bacio della coppia.

Chi è Stefania Seimur, la fidanzata di Vittorio Grigolo

Stefania Seimur, ex compagna di Marco Borriello, è una ballerina e modella ucraina nota in Italia per avere partecipato a ‘Grand Hotel Chiambretti’ nel ruolo della Dea Bendata. E’ mamma di una bambina di 5 anni. Vittorio Grigolo, suo compagno da poco più di un anno, non ha mai nascosto di volerla sposare: “Io sono stato dentro al matrimonio e ci ho creduto”, aveva confidato l’ex coach del talent ‘Amici’ in un’intervista al settimanale Chi: “Forse farei questo passo per dare una sicurezza alla figlia di Stefania, anche perché la bambina non ha mai visto sua madre sposata e mi chiede: ‘Ma tu la mamma te la sposi?’. È una donna incredibile, è matura, per quanto sia giovane”. Vittorio Grigolo è già stato sposato con Roshi Kamdar dalla quale si è separato nel 2013. Ora la romantica proposta che apre un nuovo capitolo nella vita sentimentale di entrambi.