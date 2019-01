Raffaella Fico e Alessandro Moggi crisi (più che) superata: la romantica foto

Tra Alessandro Moggi e Raffaella Fico è tornato il sereno. Dopo un periodo di crisi, ormai passato, la coppia è volata a New York, serena, per festeggiare insieme il nuovo anno con Pia (la figlia che la showgirl ha avuto da Balotelli).

Alessandro Moggi e Raffaella Fico insieme a New York

E' lo stesso procuratore sportivo a rassicurare i fan della coppia, pubblicando una stories romantica, in cui abbraccia la sua Raffaella a New York. I due sono a Manhattan, per la precisione, lui ha in mano una busta: probabilmente hanno fatto un po' di shopping di coppia. Sorridono, si abbracciano e si godono la loro vacanza.

Proprio in America, nel 2016, il figlio di Luciano Moggi presentò l'anello alla sua nuova fidanzata, chiedendole di sposarlo e, il 2019, dovrebbe essere l'anno del fatidico sì. In una recente intervista, la Fico ha detto: "La data è da decidere. Stiamo cercando la location giusta".