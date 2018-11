Raffaella Fico e Alessandro Moggi si sono lasciati: l’addio a un passo dallʼaltare

E’ finita tra Raffaella Fico e Alessandro Moggi. Le voci sul momento complicato attraversato dalla showgirl e dal procuratore sportivo già anticipate da Today, trovano riscontro adesso sulle pagine del settimanale Spy in edicola domani 2 novembre, che conferma la rottura del legame a pochi mesi dalle nozze.

I due hanno fatto coppia per un anno e mezzo e, dopo la proposta di matrimonio di qualche tempo fa, dovevano sposarsi nel 2019.

Stando a quanto riportato dal magazine, le prime incomprensioni sarebbero nate quando la ragazza è stata contattata per entrare nuovamente nella Casa del Grande Fratello Vip, scelta che Moggi non aveva proprio approvato così come le recenti dichiarazioni di Raffaella su Cristiano Ronaldo, vecchia fiamma della trentenne.

Il vero motivo della separazione, tuttavia, sarebbe stato il mancato matrimonio: la showgirl napoletana sognava di convolare a nozze, ma alcune incomprensioni hanno causato una rottura improvvisa e definitiva per la coppia.

Oggi, assicurano in ben informati, i due hanno sospeso qualsiasi rapporto e la Fico, da tempo assente in Costa Azzurra, è riapparsa dalle parti di Nizza e Montecarlo, dove vive e gioca il suo ex, Balotelli, il papà della sua bambina, Pia.