Raffaella Fico e Alessandro Moggi, voci di addio: lui non avrebbe gradito le parole su Ronaldo

Si rincorrono le voci di addio tra Alessandro Moggi e Raffaella Fico. Se fino a qualche settimana fa le indiscrezioni volevano la coppia ad un passo dalle nozze dopo due anni d'amore, oggi la situazione sembra essersi ribaltata. Il motivo? Secondo alcuni rumors raccolti da Today, il procuratore sportivo non avrebbe gradito le ultime dichiarazioni della showgirl a proposito dell'ex compagno Cristiano Ronaldo, rilasciate durante la recente ospitata a 'Matrix', quando è intervenuta per difendere il calciatore dalle accuse di presunte molestie.

Una difesa a spada tratta, quella riportata di Raffaella - legata al fuoriclasse portoghese per undici mesi nel 2009 - che ha ricordato CR7 come un vero e proprio "gentiluomo": "Sono stata sempre benissimo - ha affermato - Ho davvero grosse difficoltà a credere che uno come lui possa aver compiuto un gesto così brutto. E' un ragazzo bello, affascinante e non credo abbia difficoltà a trovare una compagna". Parole decise che se, da un lato, hanno soccorso l'attaccante nel pieno della bufera, dall'altro avrebbero creato una nuova maretta nella vita della stessa modella. Tornerà il sereno?