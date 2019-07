Raffaella Fico fa coppia con Francesco Caserta, l’ex di Paola Caruso

E’ durata qualche mese la singletudine di Raffaella Fico, reduce dalla fine della relazione con Alessandro Moggi e adesso interessata a un altro uomo non proprio estraneo alle cronache rosa. Secondo il settimanale Spy, la showgirl napoletana farebbe coppia con Francesco Caserta, ex compagno di Paola Caruso nonché (stando alla showgirl) padre di suo figlio Michele nato lo scorso marzo.

“Raffaella Fico ha ritrovato l'amore... con l'ex di Paola Caruso! La showgirl si è lasciata definitivamente alle spalle Alessandro Moggi con l'imprenditore Francesco Caserta”, si legge sull’account Instagram del settimanale che riprende quanto anticipato dal magazine Chi che parlava della coppia avvistata a Brescia in un resort di lusso scortati da guardie del corpo.

Raffaella Fico fa coppia con Francesco Caserta: il commento sui social

Al momento i diretti interessati non confermano né smentiscono apertamente il gossip che li riguarda, ma una storia Instagram di Francesco Caserta sembra riferirsi alla notizia. “… Ebbene sì mi sono lasciato o meglio ho chiuso da qualche tempo una banale frequentazione. Il resto lo scoprirete da soli… Fico questo post eh”. Il flirt a cui fa riferimento non è chiaro, ma l’aggettivo ‘fico’, alla luce deli rumors, non sembrerebbe del tutto casuale.

Paola Caruso e la ‘guerra’ con l’ex Francesco Caserta

Francesco Caserta è sempre stato indicato dalla ex Bonas di ‘Avanti un altro’ Paola Caruso come il padre del figlio Michele, nato a marzo scorso. La showgirl ha accusato pubblicamente il suo ex di averla abbandonata appena saputo della sua gravidanza, sostenendo che sarebbe stata la famiglia di lui a spingerlo a troncare la loro relazione. Dal canto suo, Caserta ha sempre negato ogni accusa.

Raffaella Fico ha lasciato Alessandro Moggi

Raffaella Fico è tornata single dopo la lunga relazione con il procuratore sportivo Alessandro Moggi: “Sono single, e ora sto molto bene così. Ho lasciato Moggi un po’ di mesi fa, non mi va di parlarne, fa parte del passato. Però vi posso dire una cosa. Che vicino a me ho bisogno di un uomo, di un uomo che mi faccia sentire donna”, aveva confidato ai microfoni di ‘Un giorno da pecora’. Che sia Francesco Caserta la persona giusta?