Raffaella Fico su Mario Balotelli: “Ci rispettiamo, questa foto ne è la prova”

Nessun ritorno di fiamma tra Raffaella Fico e Mario Balotelli: parola della showgirl che, intervistata da Caterina Balivo a ‘Vieni da me’, ha assicurato che lei e il padre della figlia Pia sono legati solo da un profondo rispetto reciproco.

A scatenare il gossip sul riavvicinamento è stato un selfie di coppia postato di recente sui social e interpretato come segnale di speranza per quanti sperano di rivederli di nuovo insieme. Fico, tuttavia, ha tenuto a precisare che quella immagine non significhi nulla di più di quanto mostra: due persone che, per amore della loro bambina e per affetto reciproco, si stimano e si rispettano.

Raffaella Fico smentisce il ritorno di fiamma con Mario Balotelli

“Questo selfie nasce da una serata insieme con amici. Ci rispettiamo in tutti i sensi, abbiamo un rapporto stupendo questa foto lo prova”, ha assicurato Raffaella Fico a Caterina Balivo che ha scherzato con le previsioni astrali dell'astrologo di ‘Vieni da me’ secondo cui dopo il 21 dicembre ci sarà un ritorno di fiamma tra i due… Possibilità anche questa smentita con il sorriso dalla modella che, nel corso dell’intervista, ha ripercorso la storia con l’attaccante del Brescia.

“In realtà noi lo volevamo il bambino, è stata una scelta condivisa… Poi le cose non andavano bene”, ha spiegato Raffaella che ha poi negato la voce secondo cui avrebbe avvertito Balotelli della sua gravidanza prima della semifinale dell’Europeo del 2012 in cui l’Italia giocò contro la Germania: “Non è vero, assolutamente no. Già lo sapeva. Gliel’ho detto prima, era già a conoscenza”. Quanto alla richiesta del Dna da parte dell’ex compagno del Dna: “L’ho saputo dai giornali”, ha ricordato: “Poi si matura, all’epoca anche lui era un ragazzino. Forse fu consigliato male, fu un po’ impaurito”.

Tempi passati quelli: oggi i rapporti tra i sue sono ottimi, per la gioia della figlia Pia coccolata come merita dall’amore di entrambi.