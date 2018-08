Raffaella Mennoia innamorata di uno sportivo? Maria svela tutto

Raffaella Mennoia è fidanzata?

Raffaella Mennoia, sebbene sia più dietro che davanti le quinte, è spesso al centro del gossip. Tante le ipotesi fatte, nel tempo, sulla sua situazione sentimentale. In passato l’ex postina è stata fidanzata con il tronista Jack Varrone, ma sembra che ora, sia un altro muscoloso ad aver occupato un posto nel suo cuore.

Il fortunato in questione sarebbe Alessio Sakara, campione di arti marziali e volto televisivo di Tu sì que vales. Il nome dello sportivo era già stato associato, in passato, a quello di Raffaella Mennoia, ma il legame tra i due non era mai stato confermato.

A rivelare che tra i due ci sarebbe del tenero, sarebbe stata Maria De Filippi in un’intervista a Fuorigioco (inserto domenicale della Gazzetta dello Sport). Parlando del crossfit, metodo di allenamento che la conduttrice pratica regolarmente e che ha iniziato proprio attraverso Sakara, la De Filippi ha detto: "Alessio Sakara, che è vicino a Raffaella Mennoia, mi ha fatto conoscere Marco, con cui mi alleno tre o quattro volte a settimana”.

Quel “vicino a Raffaella” non può che insospettire. Aspettiamo chiarimenti dai diretti interessati.