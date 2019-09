Raffaella Mennoia si è sposata: l’annuncio a sorpresa di Maria De Filippi

Sorpresa a ‘Uomini e Donne’! Raffaella Mennoia, storica autrice della trasmissione pomeridiana di Canale 5, ha sposato il fidanzato Alessio Sakara, campione di arti marziali e conduttore di Tu Si Que Vales. A svelarlo è stata la conduttrice Maria De Filippi nel corso della registrazione del programma di oggi 25 settembre.

Come annunciato dal sito Vicolo delle News, la puntata di ‘Uomini e Donne’ è stata caratterizzata da due colpi di scena, ovvero l'abbandono inaspettato del trono da parte di Sara Tozzi e l'altrettanto inatteso annuncio di Maria De Filippi riguardo al matrimonio di Raffaella Mennoia. Al pubblico la conduttrice ha chiesto di fare i migliori auguri per le nozze di cui, al momento, non si hanno ulteriori dettagli, visto che né la Mennoia né Sakara ne hanno parlato sui loro social.

L'amore tra Raffaella Mennoia e Alessio Sakara

Collaboratrice di Maria De Filippi da tantissimi anni, Raffaella Mennoia è storica autrice del programma di Canale 5 ‘Uomini e Donne’. In passato, dal 2007 al 2013, è stata legata sentimentalmente a Jack Vanore, anche lui volto del programma. Da qualche tempo è legata ad Alessio Sakara, campione di arti marziali poi diventato conduttore di ‘Tu sì que vales’ accanto a Belen Rodriguez e a Martin Castroguovanni e, da poco, suo marito.