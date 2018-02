Raffaello Tonon, baci e tenerezze con la ex di Bettarini

"La mia Ginni è una ragazza strepitosa, è di una bellezza…". Parola di Raffaello Tonon, ex gieffino, che con Ginni, al secolo Ginevra Lambruschi, professione sexy blogger (e nel "cv sentimentale" una storia con Niccolò Bettarini, figlio di Simona Ventura e Stefano), vent'anni, pare stia cominciando una love story. A lanciare l'indiscrezione è il settimanale "Spy", che li pizzica insieme durante un party a Sanremo.

A margine della kermesse ligure, i due si godono la mondanità tra baci (sulla guancia), abbracci e tenerezze. Sengnali di una forte complicità...

Interpellato dalla rivista, Raffaello conferma i rumors. La differenza d'età (38 lui, 20 lei), non sembra pesare. "E’ una ragazza simpatica e grintosa, è bello stare con lei. L’altra sera ci siamo molto divertiti, peccato che poi lei sia dovuta rientrare a Milano". "Ci siamo incontrati una sera a cena a Milano, con amici comuni, e ci siamo subito trovati. Infatti avevamo in programma di rivederci dopo la mia uscita dal Grande Fratello Vip, ma poi gli impegni lo hanno impedito. Ci rifaremo…”.

E cosa ne penserà Tonon, amante del buongusto, di fronte ai tanti tatuaggi di lei? "Non ci vedo nulla di male. Del resto è una donna che ha una grande personalità, è grintosa e, mi creda, è gradevole sotto tutti i punti di vista”. Immancabile domandargli se è già innamorato: "Non esageriamo. Guardi che io non sono mica un tipo che si innamora facilmente. Però…”.