"Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli in crisi dopo 10 anni"

Dopo dieci anni d'amore ci sarebbe aria di crisi tra Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli. Secondo quanto riporta il settimanale 'Spy', nel numero in edicola a partire da oggi, il cantante romano e la modella bergamasca starebbero attraversando un momento difficile. La notizia non è ancora stata commentata dai diretti interessati.

Eros e Marica sono una delle coppie più amate del mondo dello spettacolo. Si sono concosciuti nel 2009 in occasione della manifestazione musicale estiva 'Wind Music Awards', dove lui era lì per esibirsi e lei sul palco in veste di madrina. Da allora, da quel colpo di fulmine, i due solno diventati inseparabili. La prima figlia è nata nel 2011, Raffaella Maria. Poi è arrivato il matrimonio, tre anni dopo. Infine, nel 2015, è stata la volta del piccolo Gabrio Tullio, secondogenito della coppia. Un idillio che non è mai stato minacciato dal passato di lui, già padre di Aurora, avuta dalla conduttrice Michelle Hunziker: Marica ed Aurora, infatti, sono molto amiche. Uno splendido esempio di famiglia allargata, dunque, che però oggi rischierebbe di rompersi.