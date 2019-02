"Rocio stanca della gelosia di Raoul Bova": l'indiscrezione

Un post condiviso da Rocío Muñoz Morales (@rociommorales) in data: Dic 28, 2018 at 5:37 PST

"A compromettere la serenità del rapporto - scrive Alberto Dandolo nella sua rubrica Ah, Saperlo... - Sarebbe la gelosia di lui , di cui ormai Rocio sarebbe stanca". Non solo, la rivista spiega anche che "recentemente lui si sarebbe ingelosito anche di un noto vollega. In molti dicono che si tratti dell'attore napoletano Biagio Izzo ". Solo pettegolezzi?

Di recente lo abbiamo visto al cinema in "Sei mai stata sulla Luna" di Paolo Genovese e dopo tante commedie Raoul Bova è contento di aver recitato in un film drammatico come "La scelta" di Michele Placido, in cui, insieme ad Ambra Angiolini, affronta il tema delicato di una coppia in attesa di un figlio che potrebbe essere frutto di una violenza