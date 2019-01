Raoul Bova e Rocio Morales teneri genitori sotto il tendone del circo | FOTO

Raoul Bova e Rocio Munoz Morales sono legati dal 2013. La loro storia all’inizio fu a lungo al centro delle cronache rosa : “Quando sono arrivata nessuno sapeva chi fossi, mi conoscevano solo per la mia storia personale e per tutto quello che era accaduto intorno. Ma dico sempre che il tempo è saggio, e sono rimasta fedele a me stessa”, ha commentato la modella 30enne che tre anni fa è diventata mamma della prima figlia avuta dall’attore, Luna, e oggi anche della appena nata Alma.

L’attore e la modella spagnola sono stati ripresi come spettatori dell’American Circus della famiglia Togni, a Roma: lui tiene in braccio Luna, 3 anni, lei sorregge nel marsupio la neo arrivata Alma, poi cullata dolcemente anche dal papà.

Le foto pubblicate dal settimanale Chi nell’ultimo numero in edicola dimostrano l’ affiatamento della coppia, al centro dei più dolce dei quadretti famigliari in cui genitori premurosi regalano ai figli ore di intrattenimento grazie a uno spettacolo circense.

Di recente lo abbiamo visto al cinema in "Sei mai stata sulla Luna" di Paolo Genovese e dopo tante commedie Raoul Bova è contento di aver recitato in un film drammatico come "La scelta" di Michele Placido, in cui, insieme ad Ambra Angiolini, affronta il tema delicato di una coppia in attesa di un figlio che potrebbe essere frutto di una violenza