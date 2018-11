Raz Degan, i figli e Paola Barale: la rivelazione al Maurizio Costanzo Show

(Nel video sopra Raz Degan al Maurizio Costanzo Show)

Tredici anni insieme, Raz Degan e Paola Barale restano ancora oggi una delle coppie più amate dal pubblico nonostante abbiano deciso tre anni fa di prendere strade diverse. Un legame profondo il loro, in cui però è mancato un figlio. Una scelta precisa, come ha spiegato l'attore al Maurizio Costanzo Show: "E' una cosa che mi manca nella vita, l'esperienza di essere papà. Quando sono pronto magari arriverà. Uno deve essere consapevole di chi è. Io ero consapevole di voler esplorare questo mondo e per farlo dovevo sentirmi libero, non potevo farlo con dei vincoli su un altro o un'altra".

Adesso forse sarebbe pronto, anche se non ha una compagna ed è ancora molto sensibile a Paola Barale. E' bastata una sola domanda di Costanzo a farlo vacillare. "La Barale l'hai più vista?" ha chiesto, e lui imbarazzato: "Maurizio con questa domanda sono scivolato fuori dal palco. Nel mio cuore c'è solo una Paola e resterà per sempre. Basta".