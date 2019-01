Francesco Renga: “Io e Ambra attiravamo i paparazzi. Oggi sono felice e sereno”

Sono trascorsi tre anni da quando Ambra Angiolini e Francesco Renga si sono detti addio.

“Così salviamo l’amore”, spiegò allora lei in un’intervista che ufficializzava la fine di un amore da cui sono nati due figli, Iolanda e Leonardo.

E oggi che le strade si sono definitivamente separate dal punto di vista sentimentale (lei è felice accanto a Massimiliano Allegri, lui con Diana Poloni, bresciana come lui), ma non affettivo, visto il legame indissolubile creato dai loro ragazzi, entrambi appaiono sereni accanto ai rispettivi compagni.

Francesco Renga sull’addio ad Ambra: “Siamo tutti più sereni”

Francesco Renga racconta questa nuova fase della sua vita, in "Aspetto che torni", canzone in gara al Festival di Sanremo 2019. Il dolore per la perdita della madre e per la malattia del padre affetto da Alzheimer e la serenità conquistata con un nuovo amore sono i temi trattati in un testo che, come ha raccontato al Corriere della Sera, “parte da quei legami e si declina con un amore nuovo, forte e delicato allo stesso tempo, adulto, il sentimento che si delinea nell’attesa di un ritorno”.

Sulla separazione da Ambra, invece, il cantante ha commentato: “Siamo tutti più sereni: i ragazzi, Ambra e io. Nel momento in cui attraversi una separazione provi sempre un senso di sconfitta. C’è sempre la paura di dare un dolore ai propri figli. Non capisco chi, dopo l’adolescenza, la mette giù dura per la fine di una storia dove non sono coinvolti bambini. A distanza di tre anni guardo a come stanno loro e mi sento felice, fortunato e sereno”.

Francesco Renga, com’è cambiato il rapporto con i figli dopo la separazione da Ambra

Oggi Iolanda e Leonardo hanno 15 e 12 anni con cui Francesco Renga ha un ottimo rapporto.

“Ambra e io ci alternavamo cercando di non sovrapporre i nostri impegni di lavoro. Quindi sono abituato a stare da solo con loro”, ha spiegato: “Forse anche per questo hanno vissuto in maniera meno pesante la separazione. In questi anni si è fortificato il rapporto. Se in passato avevo un impegno il venerdì o il sabato non c’era problema, ci andavo. Adesso preferisco rimanere con loro: rivendico la semplicità dello stare in famiglia”.

Francesco Renga oggi è felice accanto a Diana Poloni, che si occupa di risorse umane in un'azienda e con lei i paparazzi non sono più così presenti come un tempo: “Dopo l’addio con Ambra non sono più così presenti. Diciamo che lei e io eravamo un catalizzatore. Adesso vivo una situazione più tranquilla e serena”.