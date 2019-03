La moglie di Riccardo Fogli: "Tutto questo ci fortificherà"

Dopo essere volata in Honduras, due settimane fa, per chiarire di persona la vicenda - smentendo le voci di tradimento - Karin Trentini è tornata a parlare su Instagram. "Non lo sanno che tutto questo ci fortificherà - ha scritto in un post - Se ti avessi qui sarebbe diverso, sarei più forte. Chi non ha amore dentro vuole toglierlo agli altri".

Riferimento, neanche troppo velato, a Fabrizio Corona, che ha scatenato una bufera con il suo intervento lunedì all'Isola dei Famosi. L'ex re dei paparazzi ha umiliato Fogli in diretta tv sostenendo di avere le prove di un tradimento della Trentini con l'impenditore Giampaolo Celli. Una pagina di tv definita da più parti "vergognosa", che ha fatto infuriare anche il vertice Mediaset ed ha fatto allontanare dal programma il capoprogetto Cristina Farina e alcuni autori.

E sempre sui social è intervenuto anche l'imprenditore Giampaolo Celli, che secondo Corona sarebbe l'amante di Karin: "I miei sforzi per far emergere la verità e per difendere la mia famiglia sono vanificati quotidianamente da persone che pensano e scrivono al solo fine di screditarmi. Spero sinceramente che le voci infondate possano cessare presto. Mi dissocio anche da tutte quelle persone che usano il mio nome e hanno un comportamento irrispettoso nei confronti di terzi. Mi sono già adoperato per diffidare chi ha usato la mia immagine e il mio nome in maniera inopportuna. Spero che questa faccenda in cui mio malgrado mi vede coinvolto volga al termine".