Riccardo Fogli tradito? La ex moglie Viola Valentino: “Ripagato con la stessa moneta”

“Io e il naufrago” è la didascalia che Viola Valentino, ex moglie di Riccardo Fogli, ha riportato in calce alla foto pubblicata su Instagram che la ritrae al tempo della storia con l’attuale concorrente dell’Isola dei Famosi.

Attualmente Fogli è al centro della questione inerente al presunto tradimento della moglie Karim Tarantini e anche di questo Viola Valentino ha parlato nel corso di Storie italiane, ospite di Eleonora Daniele.

“La calunnia è un venticello. Se questo venticello si trasformerà in tempesta, capirà che cosa significa aver fatto del male a delle persone”, il commento di Viola Valentino: “Io non sono stata tradita una volta sola, sono stata tradita mille volte, diecimila, non lo so quante. Ripagato con la stessa moneta adesso voglio vedere, se fosse vera questa cosa, se l’accetterà con grandissima dignità come ho fatto io” (QUI il video da 1:17:00).

Riccardo Fogli tradito? Il commento della ex moglie Viola Valentino

Quando le viene fatto notare che Karin, attuale moglie di Riccardo Fogli, ha smentito orni accusa, Viola Valnetino ha poi replicato: “Lei può negare quello che gli pare! Ci sono delle prove […] O la mettono a tacere dimostrando che la cosa non è vera oppure va avanti e vedremo come andrà”, ha aggiunto la cantante che sposò l’ex componente dei Pooh nel 1971.

“Io sono felicemente fidanzatissima, Sono nata sotto il segno del cancro, il cancro vive di ricordi, di romanticismo e di cose belle. E la vita che ho passato con Riccardo è stato un bel momento”, ha aggiunto per motivare il ricordo social dell’ex marito con cui ha in sospeso una questione riguardante la richiesta di annullamento del loro matrimonio.