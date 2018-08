Una nuova fidanzata per Riccardo Scamarcio (tale e quale a Valeria Golino)

La neo coppia è stata immortalata mano nella mano per le strade di Firenze dal settimanale 'Diva e Donna'. Prima il viaggio in treno, poi una passeggiata nel romantico capoluogo toscano e una cena a due. Il feeling è tangibile nei sorrisi e nelle chiacchiere complici.

Riccardo Scamarcio porterà a Cannes il suo personaggio più cupo con il film "Pericle il nero", diretto dal Stefano Mordini e tratto dal libro di Giuseppe Ferrandino: interpreta un uomo apparentemente senza sentimenti e senza passato, al servizio di un boss di camorra in Belgio. Coprodotto dallo stesso Scamarcio, Valeria Golino e Viola Prestieri, insieme ai fratelli Dardenne, il film è in concorso nella sezione "Un certain regard" e sarà nei cinema dal 12 maggio