Robbie Williams papà a sorpresa: nata la figlia da madre surrogata

Robbie Williams è diventato papà per la terza volta.

L’annuncio a sorpresa ha spiazzato i fan del cantante che insieme alla moglie Ayda Fields ha condiviso la lieta notizia con un post su Instagram per raccontare che la piccola è nata grazie a una madre surrogata.

"Siamo lieti di condividere con voi che abbiamo avuto una bambina... benvenuta al mondo, Colette (Coco) Josephine Williams!”, si legge nel messaggio a margine dello scatto in bianco e nero con tutte le mani dei componenti della famiglia.

"Abbiamo mantenuto un segreto molto speciale”, ha aggiunto ancora: “E' stato un percorso lungo e difficile, per questo motivo l’abbiamo voluto tenere privato. Esistono tanti tipi di famiglia e questa piccola ragazza, che è biologicamente nostra, è nata da un’incredibile madre surrogata, alla quale saremo eternamente grati. Siamo al settimo cielo. E non vediamo l’ora di crescere come famiglia tutti e cinque insieme".

Robbie Williams e la moglie Ayda Fields, sposata nel 2010, hanno già due figli: Theodora Rose Williams e Charlton Valentine, di 6 e 4 anni.