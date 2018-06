Carlo Conti, parla la ex Roberta Morise: "Lo lasciai io, per me era quasi come un padre"

Oggi è felicemente fidanzata con Luca, un imprenditore svizzero di 28 anni, ma in passato Roberta Morise, 32, divenne molto famosa nella cronaca rosa in virtù della sua relazione con il conduttore Carlo Conti. Una storia tanto chiacchierata quanto importante per lei, e ricordata dalla ex valletta de "L'Eredità" in una intervista rilasciata al settimanale Sono.

La storia con Conti si è conclusa nel 2011 (un anno prima che lui sposasse la storica fidanzata Francesca Vaccaro, da cui si era separato e a cui ad oggi è ancora legato). Tuttora, i due sono in ottimi rapporti: "Ormai è passato così tanto tempo che non ci sono conflitti - spiega Roberta - Il nostro è il classico rapporto da ex. Non ci sentiamo da molto, c’è una stima reciproca che è rimasta immutata. Se accade qualcosa di nuovo a Roberta, Carlo è presente e viceversa, se succede qualcosa a lui io ci sono"

A chiudere la relazione è stata lei: "Tra noi si era creato un rapporto così intenso, quasi da padre e figlia, che la passione pian piano purtroppo è sfumata. Sarà stata colpa della differenza d’età... L’ho lasciato io e ne ho sofferto molto, non sono stata capace di recuperare e superare la crisi".

Oggi però nella sua vita c'è un nuovo amore. La Morise, infatti, ha conosciuto l'attuale compagno ad un evento e sogna già le nozze: "Matrimonio? Se me lo chiedesse domani gli direi di sì".