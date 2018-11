Roberto Saviano in love, la fidanzata è Meg dei 99 Posse

Sempre ben lontano dal gossip, Roberto Saviano è il protagonista di una delle notizie più calde di questi giorni. La nuova storia d'amore del giornalista, infatti, rimbalza da un sito all'altro, anche se il diretto interessato ancora non conferma (né smentisce).

La fidanzata del nemico giurato della camorra, che da 12 anni vive sotto scorta, sarebbe Meg, la cantante dei 99 Posse, band underground napoletana che fu al centro della scena musicale negli anni '90. Secondo il settimanale Panorama i due convivono già da qualche tempo, dividendosi tra Roma e l'appartamento di New York di Saviano.

Chi è Meg, la nuova fidanzata di Roberto Saviano

Maria Di Donna, questo il vero nome dell'artista, è nata a Napoli nel 1972. Gli anni dell'università li trascorre in Inghilterra, poi torna a Napoli e durante un'occupazione della facoltà di lettere incontra i componenti dei 99 Posse e ne entra a far parte. La band è stata al centro di alcune controversie per le loro canzoni, come "Rigurgito Antifascista" (ritenuta allora violenta) e oggetto di numerose accuse sia per l'aggressività di alcuni testi che per il loro rapporto con la droga. Molti dei loro concerti sono stati occasione di forti polemiche politiche. I 99 Posse si sono sciolti nel 2004 per poi riunirsi nel 2009, ma senza Meg. La cantante da allora si esibisce come solista.