Rocio Morales, la tenera foto di compleanno scatena i fan: “Sei di nuovo incinta?”

Oggi 10 giugno Rocio Morales compie 31 anni e uno scatto dolcissimo postato su Instagram ha reso partecipi i fan della gioia di festeggiare un compleanno per lei particolarmente significativo.

L’attrice e modella spagnola è compagna dell’attore di Raoul Bova da cui ha avuto due figlie, Luna di 3 anni e mezzo, e Alma, nata a novembre del 2018. Ed è con loro, con le sue figlie, che ha voluto posare in una foto bellissima che, pur non mostrando volti e sorrisi, racchiude dettagli che sono i simboli di ciò che oggi rappresenta la sua gioia: il piedino della secondogenita, la manina della prima figlia e il numero 31 scritto sul suo ventre nudo, elemento che ha fatto insospettire qualche fan.

Rocio Morales compie 31 anni, i fan azzardano: “Sei di nuovo incinta?”

“IL 31 MI PIACE”... Mi trasmette buone energie... M’incurioscise... Ma mi entusiasma sopratutto viverlo insieme a voi meraviglie mie... Il mio primo compleanno con voi due!”, ha scritto Rocio Morales nella didascalia a corredo della foto scelta per auto-augurarsi buon compleanno, il primo da mamma di due bimbe. Ed è stato proprio quel dettaglio del 31 scritto sulla pancia piattissima della modella a fare insospettire più di qualche fan che, augurandole il meglio per lei e le sue bambine, le ha chiesto se non fosse nuovamente in dolce attesa. “Perché la mano sulla pancia? Non sarai di nuovo incinta?”, la domanda di qualcuno; “E io che pensavo a un terzo…” ha commentato qualcun altro attratto proprio dalla tenerezza del numero dei suoi anni scritto sulla pancia che pèrò, piatta com’è, non dà adito a ulteriori fraintendimenti. Almeno per ora…