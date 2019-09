Rocio Morales sogna le nozze con Raoul Bova, ma frena: "Me lo deve chiedere lui"

Sono circa sette gli anni trascorsi insieme da Rocio Morales e Raoul Bova come coppia affiatata e innamoratissima, inseparabile sin dal primo incontro avvenuto sul set del film ‘Immaturi’ nel 2012. In tutto questo tempo le cronache rosa si sono spesso occupate della loro vita privata, indagando su presunte crisi sentimentali, terzi figli in arrivo dopo le piccole Alma e Luna e pure su un imminente matrimonio che adesso è lei stessa a chiarire che, almeno nell’immediato futuro, non è tra i loro progetti. L’intenzione di coronare il legame con l’attore c’è ed è anche intensa, ma – ha precisato la modella in un’intervista al settimanale Chi – aspetta la fatidica proposta dal compagno.

Rocio Morales sogna il matrimonio con Raoul Bova

“Oggi posso dirti con certezza che è lui quello che cercavo”, ha ammesso Rocio Morales a proposito del compagno Raoul Bova, conosciuto in un momento della sua vita in cui tutto poteva aspettarsi tranne l’amore con la A maiuscola. All’inizio la loro relazione ha affrontato tante difficoltà, ma oggi, grazie alla stabilità che solo un legame forte può garantire, il desiderio di matrimonio avanza… “In realtà mi piacerebbe sposarmi, non ho urgenza perché siamo già una famiglia. Però un domani sarebbe un bel passaggio”, ha ammesso Rocio, “Poi me lo deve chiedere lui, io sono una donna tradizionale e aspetto una richiesta. Non dovete fare pressione su di me (ride, ndr).”

Insomma, la situazione appare piuttosto chiara, almeno quanto l’appello indiretto al suo Raoul, chiamato a fare il primo passo verso la pronuncia del fatidico sì da parte della compagna che tanto lo aspetta.