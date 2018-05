Rocio torna in Spagna, il messaggio di Raoul Bova

Sempre riservatissimo sulla sua vita privata, lasciano di stucco le parole che Raoul Bova ha dedicato su Instagram alla sua Rocio. Un in bocca al lupo speciale per la compagna, al timone dell'edizione spagnola di "Ballando con le stelle".

L'attrice è tornata in Spagna proprio per questa nuova avventura televisiva, ma il suo compagno non le fa mancare il suo sostegno, anche se a distanza: "Mi emoziona sapere che sei tornata nella tua terra con un'opportunità meravigliosa - si legge nel post - circondata da belle persone, piene di entusiasmo ed energie positive. In bocca al lupo per questa sera a Bailando con Les estrellas. Noi siamo sempre insieme, è bello condividere ogni momento della vita con te... Con toda l'alma. #love".

Rocio Munoz Morales e la sua spalla maschile a "Bailando con les estrellas"

In Spagna con lei anche la piccola Luna, loro figlia. Sono i nonni paterni a tenerla quando Rocio è impegnata con le prove, ma presto Raoul Bova potrebbe fare una bella sorpresa ai suoi due gioielli.