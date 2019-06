Raoul Bova e Rocio in crisi? Il messaggio su Instagram

Era stato il giornalista Alberto Dandolo sul settimanale 'Oggi' ad avanzare il retroscena di una crisi in corso tra i due. Il motivo? Si dice anche che l'attrice spagnola stia dando priorità assoluta alla sua carriera, trascurando la vita privata". E neanche l'atteggiamento di Bova aiuterebbe, perché "troppo geloso" . Poco fa, però, la smentita attraverso una foto pubblicata su Instagram, dove i diretti interessati sono a letto: "Siamo uno, inseparabili, appiccicati, come piace a noi", si legge, quasi a volersi difendere dalle incursioni nella loro vita privata.

Di recente lo abbiamo visto al cinema in "Sei mai stata sulla Luna" di Paolo Genovese e dopo tante commedie Raoul Bova è contento di aver recitato in un film drammatico come "La scelta" di Michele Placido, in cui, insieme ad Ambra Angiolini, affronta il tema delicato di una coppia in attesa di un figlio che potrebbe essere frutto di una violenza