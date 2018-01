Romina Power racconta il primo incontro con Al Bano: “Un segno del destino”

Ospite di Cristina Parodi per la prima puntata del 2018 di Domenica In, Romina Power ha ripercorso i momenti più importanti della sua vita, a iniziare dal suo esordio artistico quando aveva appena 15 anni.

La cantante ha ricordato il primo incontro con l’ex marito Al Bano, avvenuto nel 1969 sul set del film ‘Nel sole’: "Un vero e proprio segno del destino" ha commentato, descrivendo i momenti di serenità degli anni di matrimonio trascorsi in Puglia. "Vivendo nell'aperta campagna pugliese si stava tranquilli, lontani dai paparazzi”.

Il rapporto con Al Bano

Ultimamente il sodalizio artistico con Al Bano è ripreso per la gioia dei fan e ha suscitato qualche speranza di un riavvicinamento anche affettivo spento dalle recenti affermazioni del cantante di Cellino San Marco, ora serenamente insieme a Loredana Lecciso.

Sull’argomento Romina ha ribadito la sua posizione parlando di un amore che non finirà mai e al pubblico in delirio per l’affermazione, ha chiesto: “Ma cosa cambia nelle vostre vite se stiamo insieme oppure no?”.

Al Bano:“Basta, io e Romina siamo come fratello e sorella”

Intervistato a Domenica Live lo scorso novembre, Al Bano ha chiarito una volta per tutte il suo rapporto con Romina: “Siamo fratello e sorella, amico e amica” aveva detto per mettere a tacere una volta per tutte le voci che non accennano a invocare la coppia.