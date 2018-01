Romina Power: "Tutti parlano e nessuno sa"

"Tutti parlano e nessuno sa. E' tutto un bla bla bla più bla bla bla...". Così scrive Romina Power su Instagram nei giorni di bufera mediatica intorno all'eterno triangolo Romina - Al Bano Carrisi - Loredana Lecciso. Nelle ultime ore, infatti, le indiscrezioni raccontano che la storia tra Al Bano e Loredana è finita, e che la ragione sarebbe da ricercare anche nello "zampino" della cantante americana, ex moglie del cantante pugliese.

Romina affida il sfogo ai social. Non è chiaro se il messaggio, postato nel pomeriggio di oggi, sia effettivamente da ricondurre alla querelle, ma le tempistiche non lascerebbero spazio a dubbi. E' di ieri, infatti, la notizia secondo cui la Lecciso avrebbe lasciato il compagno - dopo 18 anni d'amore e due figli insieme - perché definitivamente infastidita da alcuni scatti di lui con l'ex moglie. Ma Romina, a quanto pare, non ci sta.