"Ronaldinho sposa le sue due fidanzate". Lui smentisce: “Non è ancora il momento”

Ha fatto il giro dei media di tutto il mondo la notizia alquanto bizzarra secondo cui Ronaldinho si sarebbe sposato con le sue due fidanzate Priscilla Coelho e Beatriz Souza.

Stando a quanto riportato dal sito brasiliano O Dia, il pallone d'Oro 2005 avrebbe chiesto la mano delle compagne con cui convive da tempo e le nozze sarebbero state celebrate privatamente a Rio de Janeiro.

L’indiscrezione, non supportata da alcuna fonte ufficiale, ha fatto strabuzzare gli occhi a molti, oltre che per la singolarità della scelta, anche per il fatto che violerebbe il divieto di poligamia, stallo che - affermavano alcuni – sarebbe stato superato dal alcuni vuoti legislativi che avrebbero creato dei precedenti.

Visto il clamore suscitato da una voce così inverosimile, il diretto interessato è intervenuto sull’argomento, smentendo non le nozze con due persone, ma le nozze e basta…

“Mi stanno chiamando tutti, ma non è ancora il momento di sposarmi" ha precisato all’emittente SporTV.

Niente matrimonio, dunque, almeno per il momento…