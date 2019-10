Ronn Moss si è risposato in Calabria: la moglie avvisata delle nozze il giorno prima

Quale modo migliore per festeggiare i dieci anni di matrimonio se non riconfermando le promesse nuziali pronunciate in quel fatidico giorno? Ronn Moss, 67 anni, indimenticabile interprete di Ridge Forrester nella serie infinita ‘Beautiful’, deve averla pensata così quando, all’insaputa di tutti, moglie compresa, ha deciso di organizzare una cerimonia durante il suo soggiorno in Italia, e di fare di Roccella Jonica (Reggio Calabria) la location perfetta per l’indimenticabile sorpresa.

E’ il settimanale Oggi a raccontare l’evento delle nozze bis dell’attore musicista e di sua moglie Devin Devasquez, 56 anni. Il 28 settembre scorso, dopo un concerto a Roccella Jonica, nell’ambito di una data del suo tour musicale 'Usa meet Italy', Ronn Moss ha sorpreso la moglie con una cerimonia creata ad hoc per chiederle di risposarlo: “Ho maturato questa idea appena ho saputo di questa data in Calabria perché coincideva con il nostro anniversario; consideriamo ormai l’Italia la nostra seconda casa. Abbiamo passato qui gli ultimi sei mesi e questa coincidenza mi è sembrata perfetta per risposarci”, ha confidato lo sposo al settimanale.

Ronn Moss ha risposato la moglie in Calabria: i dettagli delle nozze

Questo per Moss è un momento di importanti novità anche professionali, dato che ha anche iniziato le riprese di un nuovo film in Italia (Viaggio a sorpresa, una commedia romantica), decidendo così di prolungare fino a metà ottobre la sua tournée italiana. Da qui la scelta di organizzare il matrimonio: “È stata una cerimonia intima, riservata agli amici più cari e celebrata proprio da un’amica nei bellissimi spazi dell’Hotel Parco dei Principi di Roccella Jonica”, ha raccontato, “Ci siamo davvero commossi nel momento in cui ci siamo scambiati le promesse. Ci è sembrato di ritornare indietro nel tempo: dieci anni insieme sono davvero volati”.

E la sorpresa è stata davvero unica anche per la moglie Devin, venuta a conoscenza dell’intenzione del marito (che ha scelto il suo abito) solo il giorno prima della cerimonia, organizzata nei dettagli secondo i gusti della sposa: colore predominante il lavanda, il suo preferito. Moss ha preparato tutto con l’aiuto di esperti, pensando a un’elegante celebrazione in stile americano seguita da una cena a base di pesce e i piatti della tradizione italiana di cui Moss è amante, accompagnati da vini toscani e pugliesi che sono serviti a brindare alla coppia innamorata proprio come dieci anni fa.

(Sotto, le foto sul settimanale Oggi)