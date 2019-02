Rosa Perrotta fa le prove dell'abito (da sposa): il video sui social scatena i 'like'

La proposta di matrimonio le era arrivata durante la sua partecipazione all'Isola dei Famosi 2018. Poi, lo scorso 20 gennaio, in diretta a Domenica Live, Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione avevano annunciato di aspettare un bambino. Un 'fuori programma' che, però, non cambierà i piani delle nozze.

Rosa Perrotta prove dell'abito da sposa

L'ex tronista di Uomini e Donne, infatti, è già alle prese con le prove dell'abito che sarà bianco - come la tradizione vuole - e firmato Atelier Francesco Arena. E' stata la stessa Rosa Perrotta a voler condividere, con i fan, su Instagram un video in cui mostra la prova di alcuni abti da sposa.

Nel video pubblicato sui social, Rosa prova gli abiti, guarda i bozzetti e li commenta insieme allo stilista. Indossa modelli diversi, alcuni più ricamati, altri meno. Prova anche delle calzature e un romantico velo. Non resta, dunque, che attendere ulteriori dettagli sull'abito da sposa di Rosa Perrotta. L'ex tronista e il fidanzato si sposeranno a Gaeta il prossimo 7 giugno.

Di seguito il video che Rosa Perrotta ha pubblicato su Instagram: