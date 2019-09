Rosa Perrotta rivela: "Un parto difficile, ho vomitato due volte. Poi un crollo dopo nascita Dodò"

Il parto è certamente un momento magico, ma è anche una fase della vita di una donna molto complicata da gestire. Lo sa bene Rosa Perrotta che oggi racconta le difficoltà del cesareo a cui è stata sottoposta per la nascita di Domenico, avuto da Pietro Tartaglione a fine luglio. Complicazioni che hanno avuto ricupercussioni nelle settimane successive all'intervento, tanto da farle vivere un piccolo crollo.

Rosa Perrotta racconta il parto di Domenico

Rosa confida che, giunta alla 41esima settimana di gravidanza, si è recata in una struttura ospedaliera, dove il personale medico ha ritenuto necessario procedere con il parto cesareo. "L’operazione è pesante, racconterei una sciocchezza se dicessi che è semplice e leggera", confida l'ex tronista di 'Uomini e donne'. "Io ho vomitato due volte mentre mi operavano". "La forza di reagire te la dà l’istinto materno di abbracciarlo", prosegue poi.

Ma le difficoltà non sono finite con la nascita di Dodò (questo il soprannome del piccolino). Nei giorni successivi, infatti, i dolori si sono fatta lancinanti: "Ho avuto dei dolori fortissimi i giorni successivi (...) Quando cercavo di rialzarmi mi mancava l’aria". Una situazione fisica che ha inevitabilmente comportato conseguenze a livello psicologico: "Io ho avuto qualche crisi, un piccolo crollo perché pretendo sempre di stare al massimo".

Già qualche settimana fa Rosa aveva spiegato: "Eravamo tutti in ansia per il fatto che il bambino non nascesse. Sono andata in clinica a fare un controllo e i medici hanno detto che dovevo essere monitorata. Alla quarantunesima settimana mi hanno praticato il taglio cesareo perché il liquido amniotico cominciava a diminuire e il bimbo era già grande. Questa operazione non era prevista, però è stata eseguita per non mettere a rischio la salute di mio figlio".