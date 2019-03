Rosa Perrotta incinta, il compagno scopre in diretta tv il sesso del figlio

(Rosa Perrotta svela in diretta il sesso del bimbo al futuro papà)

Esattamente come la gravidanza, anche il sesso del nascituro che Rosa Perrotta aspetta da Pietro Tartaglione è stato annunciato in diretta tv a Domenica Live.

Stavolta, però, la notizia resa davanti alle telecamere del programma di Barbara d’Urso non ha voluto essere una sorpresa solo per i telespettatori, ma – destinatario ancora più importante – pure per il futuro papà che si è sentito svelare per la prima volta di aspettare un maschietto.

Rosa Perrotta aspetta un maschietto: la notizia a sorpresa

Prima di raggiungere la compagna e di scoprire il sesso del suo primo figlio, l’ex corteggiatore del Trono Classico di Uomini e Donne ha dichiarato di preferire l’arrivo di un maschietto che si sarebbe chiamato Domenico come il padre. Guidato dalla voce di Barbara d’Urso, l’avvocato ha raggiunto la compagna che nel frattempo lo aspettava in una stanza sommersa dai palloncini azzurri come il più classico segnale della bella notizia.

Il figlio di Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione nascerà la prossima estate, tra luglio e agosto. La coppia ha fissato il matrimonio per giugno e Barbara d’Urso ha già promesso la sua presenza: “La dottoressa Giò ci sarà”.