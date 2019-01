Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione aspettano un figlio: l'annuncio a sorpresa in tv

("Io e Pietro aspettiamo un figlio, nessuno lo sapeva", ha dichiarato l'ex tronista a Domenica Live)

“Sei la madrina dei nostri momenti più felici”: così Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione hanno spiegato il motivo per cui hanno scelto Barbara d’Urso per annunciare pubblicamente di aspettare il loro primo figlio.

In diretta alle telecamere di Domenica Live la ex naufraga dell’Isola dei Famosi ha spiegato di essere incinta da circa tre mesi e di averlo scoperto insieme al compagno dopo uno strano malessere.

“Ho cominciato a sentirmi strana, alcuni odori mi davano fastidio, come il profumo che usa Pietro e che io ho sempre amato. Per eccesso di zelo ho chiesto a Pietro di andare a comprare un test di gravidanza ed è risultato positivo”, ha spiegato Rosa al settimo cielo.

Rosa e Pietro aspettano un figlio: i preparativi per il matrimonio

Nelle scorse settimane qualcuno aveva insinuato che tra i due ci fosse aria di crisi perché Rosa si era trasferita dalla madre. Ma adesso, alla luce della bella novità, la decisione si è resa necessaria per un motivo più che valido.

“La nostra convivenza non è finita come qualcuno ha insinuato. Lei si è trasferita momentaneamente da sua madre perché può starle più vicino. Io sto fuori casa tutto il giorno per il mio lavoro”, ha spiegato l’ex corteggiatore di Uomini e Donne.

Il figlio di Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione nascerà la prossima estate, tra luglio e agosto. La coppia ha fissato il matrimonio per giugno e Barbara d’Urso ha già promesso la sua presenza: “La dottoressa Giò ci sarà”.