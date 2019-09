Rosa Perrotta: "In ansia per il bambino, è stato necessario il cesareo"

E' passato poco più di un mese da quando Rosa Perrotta ha messo al mondo Domenico, il primo figlio avuto da Pietro Tartaglione. Ma solo oggi l'ex tronista di 'Uomini e Donne' racconta l'ansia precedente al parto, quando il piccolino non si decideva a nascere e la famiglia era in apprensione. Rosa confida che, giunta alla 41esima settimana di gravidanza, si è recata in una struttura ospedaliera, dove il personale medico ha ritenuto necessario procedere con il parto cesareo.

Rosa Perrotta, il racconto del parto

"Eravamo tutti in ansia per il fatto che il bambino non nascesse - scrive l'influencer 30enne su Instagram - Sono andata in clinica a fare un controllo e i medici hanno detto che dovevo essere monitorata. Alla quarantunesima settimana mi hanno praticato il taglio cesareo perché il liquido amniotico cominciava a diminuire e il bimbo era già grande. Questa operazione non era prevista, però è stata eseguita per non mettere a rischio la salute di mio figlio".

Oggi però ogni preoccupazione ha lasciato spazio alla gioia di aver messo su famiglia. Una felicità così grande che Rosa e Pietro - legati dalla promessa d'amore avvenuta a Uomini e Donne nel maggio 2017 - condividono ogni giorno con i fan sui social, pubblicando scatti della loro nuova vita da genitori, tra pappine, passeggini e coccole. Con la modella napoletana che sfoggia orgogliosa i 13 kg presi in gravidanza: mai peso fu più dolce. “Io e Pietro abbiamo già cominciato a parlare di un secondo figlio da quando è nato Domenico - rivela - Il tempo di riprendermi e ne faremo sicuramente un altro”.