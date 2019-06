Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione, matrimonio rimandato

(Nel video sopra l'annuncio di Rosa Perrotta a Pomeriggio Cinque)

Il matrimonio era fissato per venerdì 7 giugno, ma Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione hanno deciso di rimandarlo. All'ottavo mese di gravidanza, l'ex tronista lo ha annunciato a Pomeriggio Cinque: "E' stato posticipato perché mi sono resa conto che l'avrei fatto sull'altare questo bambino".

Che il giorno delle nozze avrebbe avuto un bel pancione lo sapeva fin dall'inizio, ma la decisione di rimandare tutto è dipesa da alcuni problemi: "Ho avuto qualche problemino con la placenta - ha spiegato Rosa - Avevamo tutto pronto. Dopo i primi 3 mesi il dottore ha detto di aspettare, poi si è sistemato tutto ma io non sapevo come sarebbe andata. Qualora questa placenta fosse diventata una patologia avrei dovuto passare gli ultimi due mesi a letto e affrontare un matrimonio in queste condizioni non era il caso".

Il matrimonio slitta al prossimo autunno, ma non più tardi ha assicurato Rosa Perrotta: "Il bambino (un maschietto, ndr) nasce i primi di luglio, a settembre oppure ottobre ci sposiamo. Non più tardi, chi lo tiene Pietro?".