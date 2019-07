Rovazzi su tutte le furie: “Bullismo sulla mia ragazza”

Rabbia e amarezza sono le emozioni riscontrabili nel lungo post con cui Fabio Rovazzi si è rivolto alle malelingue, colpevoli di sparlare della sua fidanzata Karen Rebecca Casiraghi, in arte Kokeshi, e di perpetrare nei suoi confronti un vero e proprio bullismo. Nel lungo messaggio pubblicato su Instagram a corredo di una foto che lo ritrae con la 25enne youyuber, il cantante si è scagliato contro gli haters che hanno preso a bersaglio la sua Karen, sottolineando la solidità del loro rapporto che fa da contraltare alla bassezza delle offese ricevute.

“Nonostante il web voglia costantemente praticare bullismo gratuito sulla mia ragazza sappiate che stiamo sempre bene. Forse meglio di voi che avete bisogno di inventarvi cose su di lei per finire in tendenza”, ha esordito Rovazzi: “ Evidentemente non vi siete accorti della bassezza che avete raggiunto. Peró ve ne do atto, se siete senza alcun tipo di talento è l’unico metodo percorribile”.

Rovazzi difende la fidanzata Karen: “Una delle ragazze più sveglie che io abbia mai conosciuto”

Nel lungo sfogo affidato a Instagram Rovazzi ha poi proseguito parlando di dignità e ha ribadito con forza il sentimento per la ragazza con cui fa coppia da circa due mesi. “Ho sempre difeso il web, anche nelle parti più deep, ma qui si parla di bullismo vero e proprio. Ma sopratutto si parla di DIGNITÀ in cambio di like... forse vi siete dimenticati che prima o poi finisce anche quella. Io la mia la tengo stretta, come tengo stretta Karen. Una delle ragazze più sveglie che io abbia mai conosciuto, e voi?”, ha aggiunto ancora per poi concludere: “ Voi tenetevi stretti i like finché varranno ancora qualcosa”.

“Siete i più veri di tutti”, si legge tra i tanti commenti arrivati a sostegno di Rovazzi e della fidanzata Karen, anch’essa intervenuta nell’interazione con un esaustivo cuoricino.

Chi è Karen Kokeshi, la nuova fidanzata di Rovazzi

Karen Casiraghi, nome d’arte Kokeshi, è una Youtuber della Newtopia, etichetta discografica fondata da Fedez. Nata a Verona nel 1994, ha esordito in rete nel 2016. Il suo profilo Instagram vanta oltre 600mila follower che, uniti a quelli del fidanzato Rovazzi, formano un vero esercito di utenti sostenitori di due giovani forti personalità.