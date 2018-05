Royal wedding, il principe Carlo accompagnerà Meghan Markle all'altare

Alla fine sarà il principe Carlo ad accompagnare all'altare Meghan Markle nel giorno delle nozze con il figlio Harry Inghilterra.

Lo ha annunciato un comunicato ufficiale di Kensington Palace che ha definito l’erede al trono inglese "felice di poter accogliere la signora Markle nella famiglia reale in questo modo".

La decisione è arrivata dopo ore di incertezza dovute all’improvvisa assenza del padre dell'ex attrice americana, Thomas Markle, che ha subito un intervento al cuore e perciò ha dovuto rinunciare alla cerimonia.

I problemi cardiaci dell’uomo sono giunti in seguito allo scandalo sulle presunte foto che avrebbe venduto ai giornali e che hanno causato non pochi imbarazzi nella famiglia reale: "Sta recuperando dall'operazione e si sente bene, anche se è risentito per le inesattezze circolate sul suo conto", informa adesso il sito di news americano Tmz.

Prima della nota ufficiale, si pensava che a sostituire il padre per condurre la sposa all'altare sarebbe stata Dora Ragland, la madre di Meghan, che invece si limiterà, come era stato già annunciato dalla casa reale, ad accompagnare la figlia in macchina da Cliveden House, il lussuoso albergo dove trascorreranno insieme questa notte, l'ultima prima delle nozze, fino al castello di Windsor.

Gli altri candidati all’importante ruolo di accompagnatori della sposa erano il principe Filippo, consorte della regina Elisabetta, - escluso perché reduce dall'intervento all'anca - e il principe William, ma già occupato nell’altrettanto rilevante testimone di nozze del fratello Harry.