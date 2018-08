Sabrina Ferilli, passione alle stelle: coccole bollenti con Flavio Cattaneo

La complicità è la stessa del primo giorno. Paparazzati ad Ischia nel pieno dell'estate, Sabrina Ferilli e Flavio Cattaneo sono più affiattati che mai.

Baci, coccole e sorrisi in riva al mare. A 13 anni dal fidanzamento, e 7 estati dopo il fatidico "sì", l'attrice romana e l'imprenditore si mostrano innamorati come due ragazzini ai fotografi del settimanale 'Gente'. Sabrina, 54 anni compiuti, è bellissima nel suo bikini floreale e seduce il compagno con lunghi capelli mori, un po' spettinati dal vento, e un fisico sempre procace. Il suo segreto di bellezza? "Io sudo e tanto - ha spiegato - vado in palestra quattro volte a settimana, ma questo mi permette di mangiare e di bere quello che voglio. A tavola non accetto privazione. Mai fatta una dieta". Tutto merito di madre natura.