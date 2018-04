Sabrina Ghio ha un nuovo fidanzato: “Un amore che parte dallo stomaco”

Nuovo amore per Sabrina Ghio: per la ex ballerina di Amici che recentemente aveva tentato invano di trovare l’amore a Uomini e Donne (è stata, infatti, rifiutata dalla ‘scelta’ del corteggiatore Nicolò Raniolo), si sono finalmente spalancate le porte di un nuovo periodo sentimentale.

A Uomini e Donne Magazine che l’ha ripresa insieme al nuovo fidanzato Carlo Negri in un romantico weekend al Saint Vincent Resort & Casino, l’ex tronista 32enne ha raccontato di come, fino ad ora, abbia voluto preservare dal clamore mediatico questa relazione che si è rafforzata piano piano in un periodo in cui lei era molto diffidente nei confronti degli uomini.

“All’inizio io non volevo saperne, un po’ per la mia innata diffidenza nei confronti degli uomini, un po’ perché lui è più giovane di me di 6 anni e io non sono una ragazzina. Sono una madre single con impegni e responsabilità” ha detto la donna, mamma di Penelope, 4 anni, nata dal matrimonio con l'imprenditore immobiliarista Federico Manzolli.

“Non viviamo la quotidianità perché Carlo vive a Caserta e io a Roma ma questo non ci fa sentire lontani” - ha spiegato ancora - Le nostre giornate sono colme di lunghe telefonate, nell’attesa di vederci nei fine settimana. Carlo mi rende serena e sicura. Mi riempie di mille attenzioni e vorrebbe sempre farmi regali che io rifiuto sempre. Per questo mi chiama ‘la donna dei no’”.

Superata la diffidenza iniziale, ormai Sabrina Ghio sembra pronta a lasciarsi andare del tutto vivendo senza diffidenze la storia con il suo giovane compagno: “Con Carlo l’amore è rispetto, stima, è avere accanto una persona che ti fa sorridere anche quando non c’è motivo per farlo. Un amore che parte dallo stomaco e ti fa battere il cuore in maniera incontrollabile”.