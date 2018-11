Matteo Salvini commenta l’addio social di Elisa Isoardi: l’amara dichiarazione

E’ alla fine di una giornata social-mente monopolizzata dall’annuncio dell’addio di Elisa Isoardi a Matteo Salvini che il ministro dell’Interno ha deciso di rompere il silenzio in merito alla propria faccenda privata su cui tutta l’Italia (o quasi) ha discusso.

Lo ha fatto (manco a dirlo) con un post pubblicato su Instagram, in calce all’immagine che lo ritrae sorridente con le braccia spalancate.

Il pensiero è volto a sottolineare la propria amarezza per quanto accaduto, ma anche un certo fastidio per essersi ritrovato la propria vita privata al centro della “piazza”. Un messaggio poi, nemmeno tanto velato, per la ex compagna, “qualcuno” che - scrive - “aveva altre priorità” e a cui ha augurato buona vita.

“Impegnativa giornata di lavoro in Africa sul fronte immigrazione e sicurezza, ma il telefono dall’Italia mi squilla per altro...

Per educazione, carattere e rispetto non ho mai buttato in piazza la mia vita privata, non comincerò a farlo adesso, agli Italiani non interessa.

Ho amato, ho perdonato, sicuramente avrò anche commesso degli errori ma ci ho creduto fino in fondo.

Peccato, qualcuno aveva altre priorità. Buona vita.

Vi voglio bene Amici"

In seguito, nella notte, un altro post è arrivato a chiusura di una giornata molto intensa: “Notte Amici, vado a letto sicuramente triste ma sereno. Grazie, grazie, grazie”, ha scritto Matteo Salvini. Tra le braccia, un’orchidea.