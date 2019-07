Matteo Salvini e Francesca Verdini, baci e coccole hot nella prima vacanza insieme

Un tuffo dove l’acqua è più blu ed ecco che la passione tra Matteo Salvini e Francesca Verdini esplode dei baci e delle carezze che solo due innamorati sanno scambiarsi. Il settimanale Diva e Donna ha ripreso alcuni momenti di tenero relax estivo tra il ministro e la giovane fidanzata, insieme in vacanza a Milano Marittima nel pieno della loro relazione che va avanti da circa quattro mesi.

Salvini in vacanza con Francesca Verdini: baci e coccole tra fidanzati innamorati

“Dopo la rottura con la conduttrice Elisa Isoardi, pochi avrebbero immaginato di vedere Salvini subito così innamorato ma lui si è lanciato in una storia che in soli quattro mesi sta bruciando le tappe e brucia… di passione”, si legge sul settimanale Diva e Donna che pubblica gli scatti della coppia al mare. Tra i due l’intesa sembra massima: lei lo abbraccia e lo bacia, lui si prende cura di lei come il più premuroso dei fidanzati in una relazione che, sebbene nata da poco, promette slanci che lasciano pensare a un bel futuro.

