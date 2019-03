Salvini ha un nuovo amore? Spunta il nome della figlia di Verdini (e l’indizio sui social)

Svolta sentimentale per Matteo Salvini? Stando alle voci che in queste ore parlano di lui non solo per le questioni squisitamente politiche (vedi le elezioni in Basilicata), il vicepremier avrebbe detto basta alla singletudine che ha segnato il freddo inverno per i mesi successivi all’addio a Elisa Isoardi.

L'indiscrezione viene da Dagospia che indica come probabile “anima gemella” del leader leghista, Francesca Verdini, figlia di Denis Verdini, ex senatore di Forza Italia, poi fondatore del gruppo Ala. Ci sarebbe stata anche la 26enne, infatti, tra le persone con cui Salvini avrebbe passato qualche ora al ristorante romano PaStation, a Campo Marzio, di proprietà di Tommaso Verdini, anche lui figlio dell'ex senatore.

Salvini ha una relazione con Francesca Verdini? Lui ha iniziato a seguirla su Instagram

Se Salvini si sia o meno fidanzato e, nel caso, se la sua lei sia effettivamente la 26enne Francesca Verdini, figlia dell’ex senatore Denis, non è (al momento) dato saperlo da fonti ufficiali.

Tuttavia, mentre i rumors promettono la prossima pubblicazione delle prime foto che testimonierebbero la relazione, spunta l’indizio social: Francesca, infatti, rientra nella ristrettissima cerchia delle persone seguite da Salvini su Instagram… Lui ancora nulla ammette a proposito, ma una battuta in riferimento alla sua vita privata se l’è concessa lasciando intendere che il prossimo vertice dei ministri dell’Interno europei, il 4 aprile a Parigi, potrebbe avere un risvolto romantico. “Magari andiamo in due…”, ha detto Salvini a Cernobbio.

Insomma, se qualche giorno fa è stato Di Maio a ufficializzare la nuova storia d’amore con Virginia Saba, ora potrebbe toccare a Matteo Salvini ammettere lo stato delle cose sentimentali… La primavera sembra proprio aver portato la fortuna in amore ai vicepremier.