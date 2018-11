S’erano tanto amati: Salvini – Isoardi, propaganda di un amore “finito” sui social

“Io sono libera. Lui pure. Chi vivrà vedrà”: iniziò così, con una dichiarazione che nel gennaio 2015 confermò lo scoop di una frequentazione ancora segreta, la storia d’amore mediatica tra Matteo Salvini e Elisa Isoardi.

E chi è vissuto, oggi, ha visto.

Ha visto il vicepremier ministro degli Interni a torso nudo mentre, supino nel letto, bacia la compagna che guarda l’obiettivo con indosso un candido accappatoio; ha letto ciò che lei, grata a quel Matteo con cui ha condiviso quasi quattro anni di relazione, ha scritto per far sapere che con lui è finita: “con immenso rispetto per l’amore che c’è stato”, è finita.

Stop.

Fine delle chiacchiere, basta con le indiscrezioni che lasciavano serpeggiare voci di crisi da depistare canticchiando “la lontananza, sai, è come il vento”: ora la coppia è scoppiata, (anzi, era scoppiata già due mesi e mezzo fa, come lei stessa ha raccontato in un’intervista al settimanale Chi), e adesso che è ufficiale i follower si dividono tra quelli che avrebbero fatto volentieri a meno di trovarsi davanti alla foto di un ministro della Repubblica Italiana sdraiato mezzo ignudo nell’intimità delle lenzuola, e quanti fanno gli auguri alla conduttrice “finalmente” sciolta dal legame con cotanto uomo delle istituzioni.

La storia di Matteo Salvini e Elisa Isoardi

Ma le bocche che si aprono stupite dinanzi all’annuncio e all’immagine di questi ormai ex innamorati giacenti, ritornino nella norma della loro espressione, visto che l’epilogo di questa storia non ha avuto nulla di diverso rispetto al suo iter.

I selfie di coppia postati sui rispettivi account, la bufera per quel tradimento di lei digerita dal compagno attraverso i versi di Fabrizio De Andrè “da ascoltare a occhi chiusi”, il ritorno di fiamma segnalato da un follow ripristinato, le camicie stirate in un venerdì sera da leoni: tutta la storia Isoardi – Salvini è stata cadenzata da post forieri di aggiornamenti sulla vita dei suoi protagonisti che hanno tentato di salvare il salvabile finché è stato possibile.

La reazione di Matteo Salvini al post di Elisa Isoardi

Vista la tendenza alle dirette Facebook del vicepremier, ci si poteva pure aspettare una controreplica di lui alla dichiarazione della ormai ex compagna dal terrazzo di un palazzo del potere, ma così non è stato, e il panorama di una Roma uggiosa è servito solo a chiedere ai fan se “vinceranno le nubi o vincerà il sereno” in vista della firma dell’accordo col governo del Ghana “per controllare l’immigrazione e garantire un futuro di studio e lavoro a quei ragazzi, ma nel loro Paese”.

Dunque, stavolta non ci si aspetterà nessun verso di deandreiana memoria da parte del ‘Capitano’ che, stando alle dichiarazioni rese a Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, dalla giornalista de Il Foglio Annalisa Chirico, resta di ottimo umore.

“Come ha trovato il leader leghista il giorno prima dell'annuncio di Elisa Isoardi sulla fine della propria relazione sentimentale? “Salvini mi sembrava di ottimo umore, era molto brillante com'è sempre lui”. Non era triste e malinconico, come un innamorato che si ritrova single? “No no, addentava sushi e sorseggiava dello champagne”, le parole di Chirico.

Insomma, stavolta, “se ti tagliassero a pezzetti”, al massimo, lo avrà dedicato al pesce crudo da mangiare per dimenticare la più difficile "prova del cuoco" che gli potesse capitare...