Pomeriggio Cinque, Matteo Salvini confessa in diretta: "Sono single, ma lasciate in pace Elisa"

(Nel video sopra l'intervento di Matteo Salvini a Pomeriggio Cinque)

E alla fine è arrivato anche l'annuncio in diretta tv. Dopo il contestato selfie after sex con cui Elisa Isoardi aveva annunciato la loro rottura e le foto della cena di gala dove, qualche giorno fa, si sono ritrovati insieme al tavolo - sorridenti e sereni - è Matteo Salvini a chiarire la sua situazione sentimentale.

Stuzzicato da Barbara d'Urso, subito dopo il suo intervento in diretta a Pomeriggio Cinque, il Ministro degli Interni ha confermato la fine della relazione con la conduttrice Rai: "Barbara tu sai quanto sono geloso della mia vita privata perché chiedo agli italiani di giudicarmi per il mio lavoro e non per le persone con cui sto. Sì, sono single, ma chiedo ai giornalisti di lasciare in pace me e di farmi fare il Ministro".

Salvini però, da vero gentleman, chiede rispetto anche per la sua ex: "Lasciate in pace Elisa e fatele condurre La Prova del Cuoco, che fa benissimo, senza romperle le scatole". Messaggio ricevuto?