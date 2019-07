Salvo Sottile si separa da Sarah Varetto, l'addio dopo 15 anni di matrimonio

Matrimonio al capolinea per Salvo Sottile e Sarah Varetto. La coppia ha due figli - Giuseppe di 15 anni e Maya di 9 - ed è sempre rimasta al riparo dai riflettori, ma la notizia del loro addio è trapelata e sta facendo il giro del web, anche se ancora non ci sono annunci ufficiali.

A lanciare l'indiscrezione, non confermata ma nemmeno smentita dai due giornalisti (lei ex direttore di Sky Tg24), Dagospia: "Una scelta dolorosa, fatta in maniera consapevole e condivisa, dopo quindici anni di matrimonio e due figli. Rimane un grande rapporto di amicizia e affetto che permetterà loro di preservare la privacy della famiglia e la serenità dei figli".

Da colleghi a compagni di vita, i due ora sono pronti a prendere strade diverse.