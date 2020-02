Samanta Togni e Mario Russo sposi: eccoli felici (e scatenati) alla festa di nozze

Samanta Togni e Mario Russo si sono sposati! Come annunciato qualche mese fa e ribadito alla vigilia delle nozze nel giorno di San Valentino, dopo soli sette mesi di fidanzamento la coppia ha pronunciato il fatidico sì a Narni, in Umbria, terra natia della ballerina di ‘Ballando con le stelle’.

La cerimonia si è svolta con un rito civile, dal momento che entrambi hanno dei divorzi alle spalle e dalle precedenti unioni hanno anche avuto dei figli, alla presenza di circa 140 invitati tra cui volti noti del mondo dello spettacolo: Matilde Brandi, Luca Tommassini, Sara Di Vaira sono stati alcuni degli ospiti presenti, tra cui non poteva certo mancare Samuel Peron, collega di Samanta nel programma di Rai Uno ma anche e soprattutto suo caro amico e, come tale, testimone di nozze.

Samanta Togni si è sposata: il ballo scatenato con il marito Mario Russo al party di nozze

Lontana da ogni tradizione, al classico abito nuziale Samanta Togni ha preferito un tailleur pantalone bianco, decisamente più pratico e comodo anche per godere a pieno dei festeggiamenti successivi alla cerimonia: dismesso il cappello a cilindro con un foulard che fungeva da velo, la ballerina ha dato così piena conferma del suo talento lanciandosi in una danza scatenata con il marito Mario Russo sulle note di ‘Cacao Meravigliao’, circondata dagli applausi dei presenti coinvolti dalla gioia per l’amore coronato da una coppia tanto affiatata.

(Di seguito il video del ballo di Samanta Togni con il marito postato da Luca Tommassini)