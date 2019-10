Samanta Togni si sposa: l'annuncio a sorpresa su Instagram

Matrimonio a sorpresa per Samantha Togni. Dopo aver annunciato in estate di essersi lasciata con l'allenatore Christian Panucci, oggi la ballerina di 'Ballando con le stelle' è pronta ad andare all'altare. A rivelarlo è proprio Samanta nell'ultimo post condiviso su Instagram, dove si immortala in abito da sposa.

Samanta Togni si sposa

"La vita ha molta più fantasia di noi - scrive l'insegnante di danza - Qui ero alla Rocca di Narni... poche estati fa. Posavo per uno shooting degli abiti da sposa di @alta_moda_michelini @divaatelierbymichelini ... chi avrebbe mai detto che tutto questo sarebbe stata una magica premonizione....". Parole che non lasciano spazio ad equivoci: i fiori d'arancio sono alle porte. E tutto lascia intendere che il fortunato sia proprio Panucci, con cui dunque sarebbe rientrata la crisi.

Samanta, già mamma del 15enne Edoardo (avuto da una precedente relazione) e Cristian si erano conosciuti a Ballando con le stelle nel 2011 quando lui era in gara allenato dalla ballerina Agnese Junkure e lei seguiva invece l’attore tedesco Gedeon Burkhard. Tra i due, durante la trasmissione, non era accaduto nulla, come aveva raccontato la stessa Togni in un’intervista. Poi, grazie a un amico comune e a una cena galeotta, Togni e Panucci si erano incontrati di nuovo e a quel punto era sbocciato l’amore. E' di quest'estate invece la notizia dell'addio, confermato da Samanta in un'intervista a Di Più. Ma si sa: certi amori non finiscono, fanno giri immensi e poi ritornano.