Samanta Togni si sposa: le dichiarazioni in tv alla vigilia delle nozze

Nel giorno di San Valentino Samanta Togni e il futuro marito Mario Russo hanno scelto di condividere con il pubblico televisivo la gioia per l’imminente matrimonio che sarà celebrato domani, 15 febbraio. Ospite di Caterina Balivo nel programma di Rai1 ‘Vieni da me’, la coppia ha parlato del loro amore, nato come un vero e proprio colpo di fulmine scoccato lo scorso luglio e pronto ad essere coronato con le nozze a sei mesi dalla proposta di matrimonio arrivata a fine agosto.

Samanta Togni e Mario Russo si sposano: le dichiarazioni alla vigilia delle nozze

“Ci siamo conosciuti sul treno e abbiamo iniziato a chiacchierare. Io poi l’ho cercata su Instagram, non sapevo fosse famosa in Italia”, ha raccontato Mario Russo, chirurgo estetico che si divide tra Londra e Dubai e perciò ignaro della popolarità della ballerina di ‘Ballando con le stelle’. Determinante per il loro amore è stata una vacanza a Capri: “Quella sera la luna era piena ma mi sono dovuto togliere la camicia perché morivo dal caldo. E non avevo l’anello, che poi le ho disegnato. Volevo rappresentare il treno dove ci siamo conosciuti”, ha raccontato il futuro marito ricordando il giorno della fatidica proposta.

Il matrimonio di Samanta Togni e Mario Russo

Il matrimonio di Samanta Togni e Mario Russo sarà celebrato a Narni, in Umbria, terra natale della ballerina. Al grande giorno saranno presenti ben 140 invitati, tra cui Samuel Peron, altro protagonista di Ballando con le Stelle. Per Samanta Togni si tratta del secondo matrimonio da cui è nato il figlio Edoardo che oggi ha 18 anni. Anche Mario Russo ha un divorzio alle spalle e tre figli: il più piccolo, Federico, di 12 anni, porterà all’altare le fedi.