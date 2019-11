Samantha De Grenet, l’appello per l’ex Leonardo Pieraccioni a ‘Vieni da me’

Lo studio televisivo di ‘Vieni da me’ ha avuto come ospite Samantha De Grenet che al pubblico pomeridiano di Rai Uno ha raccontato le tappe salienti della sua vita professionale e privata, quest’ultima segnata dalla relazione sentimentale con Leonardo Pieraccioni a cui fu legata dal 1998 al 2000.

“Nel momento in cui mi sono fidanzata con Leonardo non volevo dare un’arma ai malpensanti”, ha affermato la showgirl ricordando la storia con il regista e attore che, in qualche modo, ha influito sulla carriera spingendola a rifiutare delle proposte: “All’epoca non volevo passare per quella che faceva cinema perché ero fidanzata con un regista. Oggi, se potessi tornare indietro, accetterei tutte le proposte”.

E a proposito di Pieraccioni, spazio, poi, per un divertente appello all’ex: riavere, anche solo il fotografia, un quadro che lei stessa fece per lui ai tempi della loro relazione: “Se mi stai ascoltando o qualche amico te lo racconta, il quadro me lo fai riavere?”, ha chiesto guardando la telecamera.

Samantha De Grenet è sposata con Luca Barbato

Samantha De Grenet è moglie dell’ingegnere Luca Barbato e madre di Brando. La coppia si è sposata nel 2005, separata per un breve periodo e tornata insieme qualche tempo dopo. Se farebbe un altro figlio? “Se avessi un’altra età sì”, ha ammesso.